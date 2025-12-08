Haberler

Saldırı anı an be an güvenlik kamerasına yansıdı

Saldırı anı an be an güvenlik kamerasına yansıdı
Güncelleme:
Aydın'da bir koca, boşanma aşamasındaki eşini adliye önünde bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay sonrası polis müdahalesi ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahıs, iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşini adliye önünde bıçakladı. Karısını sırtından defalarca bıçaklayan öfkeli koca, polis tarafından havaya ateş açılarak durdurulurken, o anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, Efeler ilçesi Hükümet Bulvarı üzerindeki Aydın Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çekişmeli boşanma aşamasında oldukları öğrenilen S.G. ile eşi G.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle adliye çıkışında tartışma yaşandı. S.G. yanındaki bıçakla eşi G.G.'yi sırtından defalarca bıçakladı. G.G., kanlar içinde yere yığılırken, S.G. olay yerinden kaçmaya çalıştı. Olayı fark eden polisler havaya ateş açarak S.G.'yi kıskıvrak yakaladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. S.G. ise gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kameralara anbean yansıdı

S.G.'nin karısı G.G.'yi bıçaklama anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, S.G.'nin karısını kovalaması ve G.G.'nin kaçmaya çalıştığı esnada sırtından bıçaklanması yer aldı. Ayrıca bölgedeki vatandaşların duruma müdahale etmesinin ardından S.G.'nin olay yerinden kaçmaya çalışması da görüntülere yansıdı. - AYDIN

