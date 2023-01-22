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Sokak ortasında vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini 10 kurşunla öldürüp intihar etti

3. Sayfa Haberleri

Kırşehir'de boşanmak üzere olduğu eşini bir kafenin önünde 10 kurşunla öldüren adam, aynı tabancayla intihar etti. Şahsın Antalya'da memur olarak görev yaptığı, karısıyla konuşmak için Kırşehir'e geldiği öğrenildi.

Kırşehir'de Hüseyin E.Y. (33), boşanmak üzere olduğu eşi Aslı Y. ile konuşmak için Ahi Evran Mahallesi'nde bulunan bir kafede buluştu. İddiaya göre, çift arasında çıkan tartışma büyüyünce Hüseyin E.Y., yanında bulunan tabanca ise Aslı Y.'ye kurşun yağdırdıktan sonra aynı tabanca ile kendisine ateş etti.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Aslı Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Hüseyin E.Y. de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, olay yerinde inceleme yaparken talihsiz kadının cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Boşanma aşamasındaki eşini 10 kurşunla öldürüp intihar etti

KONUŞMAK İÇİN ANTALYA'DAN GELMİŞ

Öte yandan hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Aslı Y.'nin memur olduğu ve 4 ay önce Kırşehir'e tayin olarak yerleştiği öğrenildi. Hüseyin E.Y.'nin ise Antalya'da memur olarak görev yaptığı, eşiyle konuşmak için Kırşehir'e geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Boşanma aşamasındaki eşini 10 kurşunla öldürüp intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırşehir Antalya 3. Sayfa Haberler

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