Haberler

Boşanma Aşamasındaki Avukatın Eşine Çarpması İle Şok Olay

Boşanma Aşamasındaki Avukatın Eşine Çarpması İle Şok Olay
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde boşanma aşamasındaki avukat, eşinin aracına çarptı. Kazada yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, avukatın eşine darbetmek istediği iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde boşanma aşamasında olan avukat, eşinin aracına çarptı. Kazada yaralanan kadın sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, Altınyaprak Mahallesi Atatürk Bulvarı Bağ-Kur Işıklar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyreden 55 FN 616 plakalı otomobilin sürücüsü Avukat A.K., önünde giden boşanma aşamasındaki eşi F.S.K.'nin kullandığı 55 AEB 836 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle F.S.K.'nin aracı bir süre sürüklendi. İddiaya göre çarpmanın ardından araçtan inen avukat, eşini darbetmek istedi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle F.S.K., güvenlik amacıyla yakındaki bir iş yerine alındı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan kadın, avukat eşinden şikayetçi oldu. Avukat K.A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fatih Terim detayı bomba! Fener'in yeni hocasının yıllar önce söyledikleri tekrar gündemde

Fener'in yeni hocasının yıllar önce söyledikleri tekrar gündemde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes bu gizemli kapıyı konuşuyor: Yecüc-Mecüc burada olabilir

Herkes bu gizemli kapıyı konuşuyor: Yecüc-Mecüc burada olabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.