Haberler

Kayınvalidesi tarafından öldürülen şahsın. eşi ve kızı ile görüntülü konuştuğu anlar ortaya çıktı

Kayınvalidesi tarafından öldürülen şahsın. eşi ve kızı ile görüntülü konuştuğu anlar ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Kağıthane'de, boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.'yi silahla yaralayan Rüzgar E., kayınvalidesi tarafından bıçakla öldürüldü. Olay öncesi görüntülerde Rüzgar E.'nin, eşine ve kızına, boşanma sonucunda çocuklarının psikolojisi üzerine uyarılarda bulunduğu görüldü.

İstanbul Kağıthane'de boşanma aşamasındaki eşini silahla yaraladıktan sonra kayınvalidesi tarafından bıçakla öldürülen şahsın, eşi ve kızı ile cep telefonu üzerinden görüntülü olarak konuştuğu anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde ölen Rüzgar E.'nin, "Annene söyle aklını başına alsın. İki ay sonra o çocuk annesiz babasız kalacak. Psikolojimi kalır o çocukta" dediği kaydedildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Rüzgar E. (33), boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.'nin (26) evine gelmiş ve taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyümüştü. Rüzgar E.'nin, yanındaki ruhsatsız tabancayla ateş etmesi sonucu eşi Nurşin E. yaralanmıştı.

Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla damadına müdahale eden kayınvalide Delal A., Rüzgar E.'i göğsünden bıçaklamış ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan damat hayatını kaybetmişti.

Öte yandan olay öncesi Rüzgar E.'nin boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E. ile cep telefonuyla görüntülü konuştuğu anlar ortaya çıktı. Görüntülerde, eşi ve kızı ile konuşan Rüzgar E.'nin, "Annen sana kurban olsun annen gözyaşına kurban olsun. Annene söyle aklını başına alsın. İki ay sonra o çocuk annesiz babasız kalacak. Psikoloji mi kalır o çocukta? İki ay sonra o çocuğun annesi de olmayacak babası da olmayacak. Sence bu saatten sonra psikoloji önemli mi? Sence ben sözümden geri döner miyim? O çocuk yetimhanede büyüyecek diyorum sana" dediği anlar yer aldı.

Ayrıca, Rüzgar E. eşine silah fotoğrafı attığı da öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eşi iddiaları doğruladı: Burcu Köksal AK Parti'ye geçiyor

Eşi iddiaları doğruladı! CHP'li başkan AK Parti'ye geçiyor
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı

Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçeceği iddia edilen kent ayakta

DSÖ'den aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı

Aralarında Türkiye de var! DSÖ'den 12 ülkeye ölümcül virüs uyarısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi

Macron'dan son dakika Hürmüz hamlesi, savaş gemileri yolda

Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı

Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika

Özel'den sürpriz ziyaret! TSK'nın yeni silahları soruldu, yanıtı bomba
CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'a sert uyarı: Sokağa çıkamaz

CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkana sert uyarı
Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi

Macron'dan son dakika Hürmüz hamlesi, savaş gemileri yolda

Hakan Safi ve Sadettin Saran arasında sürpriz görüşme

Hakan Safi'den güne damga vuran ziyaret! Ne konuştuklarını açıkladı

Arda Turan bu akşam tarih yazabilir

Alarmları kurun: Bu akşam tarih yazabilir