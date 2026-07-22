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Eşini darp, tehdit ve ısrarlı takip ettiği öne sürülen kocaya adli kontrol

Eşini darp, tehdit ve ısrarlı takip ettiği öne sürülen kocaya adli kontrol
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Samsun'da boşanma aşamasındaki eşini darp, tehdit ve ısrarlı takip ettiği iddiasıyla gözaltına alınan koca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da boşanma aşamasındaki eşini darp, tehdit ve ısrarlı takip ettiği iddiasıyla gözaltına alınan koca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde ikamet eden D.Ç.Ç. (40) adlı kadın, boşanma aşamasında olduğu resmi nikahlı eşinin kendisini darp, tehdit ve ısrarlı şekilde takip ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu ve hakkında tedbir talebinde bulundu.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, "ısrarlı takip", "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlamaları kapsamında gözaltına alınan E.Ç. (30) suçlamaları kabul etmedi.

E.Ç. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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