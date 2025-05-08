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Boşandığı Koca Eski Eşini Yolda Vurarak Öldürdü

Boşandığı Koca Eski Eşini Yolda Vurarak Öldürdü
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Adana'da kadına yönelik şiddet olayında boşandığı kocası tarafından yaya alt geçidinde vurulan Neriman Onur'un yanında bulunan oğlu, babasını darbetti. Olayın ardından şüpheli baba 'Size anne acısı yaşatacağım' diyerek tehditler savurdu.

Katil zanlısı baba: "Size anne acısı yaşatacağım" diyerek eski eşini öldürmüş

Boşandığı kocası tarafından yaya alt geçidinde öldürülen Neriman Onur'un saldırı sırasında yanında oğlunun olaydan sonra babasını döverek hastanelik ettiği öğrenildi

ADANA - Adana'da dün yaşanan kadın cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Boşandığı kocası tarafından yaya alt geçidinde öldürülen Neriman Onur'un saldırı sırasında yanında oğlunun da olduğu, olaydan sonra babasını döverek hastanelik ettiği öğrenildi. Hastanede tedavisi süren şüphelinin çocuklarına "Size anne acısı yaşatacağım" dediği belirlendi.

Olay, dün merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki yaya alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, kumar bağımlısı olan Mehmet Ali N. (58), 2 yıl önce ayrı yaşamaya başladığı eşinden 6 ay önce resmi olarak boşandı. Bu sürecin ardından şahıs, eski eşi Neriman Onur'u sık sık ölümle tehdit ederek, oğulları C.N. ve Y.N.'ye de "Sizlere anne acısı yaşatacağım" dedi. Yaklaşık 1 ay önce umreye giden Onur, seyahati öncesinde de ölüm içerikli mesajlar aldı. 10 gün önce Adana'ya dönen Onur'a eski eşinin tehditleri nedeniyle aşçı olarak çalıştığı iş yerine gidip gelirken büyük oğlu C.N. eşlik etmeye başladı.

Annesi yanında vurulan oğlu, babasını hastanelik etti

Olay günü de iş çıkışı evinin bulunduğu noktada servisten inen kadınla oğlu birlikte alt geçide yöneldi. Bu sırada pusuda bekleyen şüpheli koca, yanlarına yaklaşarak tabancayla iki el ateş etti. Neriman Onur başına isabet eden kurşunla yere yığıldı. Oğlu C.N. ise babasının üzerine atlayarak, silahı alıp dövdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Onur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan şüpheli, Yunus timlerinin kontrolünde hastaneye kaldırıldı. Babasını darbeden C.N. de polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.N., çıkartıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Onur'un cenazesinin bugün defnedileceği öğrenildi. Şüpheli kocanın ise hastanede tedavisinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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