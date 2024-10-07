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Boşandığı Eski Eşi Tarafından Silahlı Saldırıya Uğrayan Kadın Ağır Yaralandı

Boşandığı Eski Eşi Tarafından Silahlı Saldırıya Uğrayan Kadın Ağır Yaralandı
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İzmir'in Çiğli ilçesinde işe gitmek için evden çıkan bir kadın, eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Olay sonrası firar eden saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İzmir'in Çiğli ilçesinde işe gitmek için evden çıkan kadın, boşandığı eski eşi tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Olay bu sabah saat 06.30 sıralarında Çiğli Güzeltepe Mahallesi 8424 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olay, işe gitmek için evinden çıkan Özge Polat (34), yaklaşık 1 buçuk yıl önce boşandığı eski kocası S.Y.'nin (33) silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık görevlerinin muayenesinde Polat'ın göğsünden ve ensesinden yaralandığı belirlendi. Ağır yaralı kadın, Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polat'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, olaydan sonra kaçarak izini kaybettiren eski kocanın yakalanması için arama çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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