Boşandığı Eşi ile Tartışan Koca Evi Ateşe Verdi

Boşandığı Eşi ile Tartışan Koca Evi Ateşe Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da boşandığı eşiyle yaşadığı tartışma sonrası öfkelenen O.A., evini benzinle yakarak büyük bir hasara neden oldu. Olay sonrasında polis merkezine giderek teslim oldu.

Karaman'da boşandığı eşi ile tartışarak kavga eden öfkeli koca benzinle evini ateşe vererek yaktı. Olay yerinden ayrılan öfkeli koca daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, öğle saatlerinde Şeyh Edebali Mahallesi 1676. Sokak üzerinde bulunan müstakil evin 2'nci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşinden kısa süre önce boşandığı öğrenilen O.A. isimli öfkeli koca, eski eşi S.T. ile sabah saatlerinde evlerinde yeniden tartışarak kavga etti. Bunun üzerine S.T. evden ayrılarak bir yakınının evine gitti. Duruma öfkelenen koca da benzinle evi ateşe vererek evden ayrıldı. Alevler kısa sürede evi sararken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülerek kontrol altına alındı. İtfaiye erleri yangında içeriden çıkardığı cep telefonu ve takıları polise teslim etti. Yangında ise evin içindeki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olaydan sonra evden ayrılan O.A., Yunus Emre Polis Merkezine giderek teslim oldu.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları

10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları
İnfaz düzenlemesiyle kaç kişi tahliye olacak? Merak edilen soru yanıt buldu

İnfaz düzenlemesiyle kaç kişi tahliye olacak? Merak edilen soru yanıt buldu
Yeniden aday olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama daha geldi

Tekrar aday olacak mı? Erdoğan'dan bir açıklama daha geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

Beş günlük tren yolculuğuna adeta bir servet ödedi
Bonservis ödenmeyecek! Fenerbahçe'de Sadio Mane operasyonu

İkna olursa bonservis bile ödenmeyecek! Fenerbahçe'de dev operasyon
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Büyük gün geldi çattı! Cristiano Ronaldo resmen açıklanıyor

Büyük gün geldi çattı! Ronaldo resmen açıklanıyor
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
DEM Partili Çiçek Otlu'nun translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı

DEM Partili vekilin translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı
Zehra Güneş'in parti kombini! Derin dekoltesiyle büyüledi

Zehra Güneş derin dekoltesiyle büyüledi
Belediye başkan yardımcı alkol alıp sağa sola ateş açtı, hemen gözaltına alındı

Belediye başkan yardımcı alkol alıp sağa sola ateş açtı
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.