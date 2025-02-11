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Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi

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Oyuncu Şilan Makal ve futbolcu Şener Özbayraklı'nın boşanacakları iddia edilmişti. Makal, Instagram hesabından eşiyle el ele olduğu bir fotoğraf paylaşarak iddiaları yalanladı.

4 yıl önce evlenen oyuncu Şilan Makal ile futbolcu Şener Özbayraklı'nın boşanma işlemleri için avukata dilekçe verdikleri iddia edildi. Bir süredir açıklama yapması beklenen Şilan Makal'dan fotoğraflı yanıt geldi.

Ünlü oyuncu Şilan Makal ile o dönem Galatasaray'da forma giyen futbolcu Şener Özbayraklı, 2020 yılında evlendi. 2021'de Şener adını verdikleri oğullarını kucaklarına aldı.

Evlendiğinden beri oyunculuk yapmayan Makal, geçen yıl eşi ve oğluyla beraber İstanbul'dan Göcek'e taşındı.

EVLİLİKTE KRİZ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Mutlu bir evlilik sürdürdüğü düşünülen ikilinin boşanacağı iddia edildi. Çiftin yaşadığı krizleri çözemediği ve boşanma işlemlerini başlattığı öne sürüldü.

Haftalardır konuya ilişkin bir açıklama yapmayan Şilan Makal, Instagram hesabından Şener Özbayraklı ile el ele bir fotoğrafını paylaşarak kalp emojisi ekledi.

Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi

Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi
Kaynak: Haberler.com / Rumeysa Aydın - 3.Sayfa
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