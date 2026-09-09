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Boş tankeri alevler sardı, dumanı gökyüzünü kapladı

Boş tankeri alevler sardı, dumanı gökyüzünü kapladı
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Sivas’ta asfalt plent tesisinde bulunan boş bir tankerde yangın çıktı.

Sivas'ta asfalt plent tesisinde bulunan boş bir tankerde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangında duman gökyüzünü kapladı.

Edinilen bilgilere göre, yangın, Gültepe Mahallesi İl Özel İdaresi Asfalt Plent Tesisi'nde bulunan kullanılmayan bir tankerde meydana geldi. Kısa sürede tankeri kaplayan alevleri görenler durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın anında tankerden yükselen duman, kentin birçok noktasından görüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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