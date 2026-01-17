Haberler

Refüjden atlayan sürücüye ceza yağdı; görüntüleri izleyince itiraf etti

İzmir'in Bornova ilçesinde, orta refüjden karşı şeride geçtiği tespit edilen sürücüye 6 bin 457 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü, trafik ihlalini kabul etti ve adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, Ankara Caddesi üzerinde aracıyla orta refüjden karşı şeride tehlikeli şekilde geçtiği tespit edilen sürücüye, trafik polisleri tarafından 6 bin 457 TL idari para cezası uygulandı. Görüntüleri izletilen sürücü ihlali kabul ederken, hakkında adli işlem de başlatıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara Caddesi yan yol üzerinde 35 Z 1503 plakalı beyaz renkli Nissan marka bir aracın, orta refüj üzerinden tehlikeli bir şekilde karşı şeride geçtiğinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda araç sürücüsünün 1982 doğumlu U.Y. olduğu belirlendi.

Kendi görüntülerini izleyince kabul etti

Dün saat 13.50 sıralarında emniyete davet edilen sürücüye, gerçekleştirdiği trafik ihlaline ilişkin görüntü kayıtları izletildi. Kayıtları izleyen U.Y., söz konusu kural ihlalini kendisinin yaptığını kabul etti.

Hem para cezası hem adli işlem

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri (46/2-b, 47/1-c, 53/1-a ve 73/a) uyarınca toplam 6 bin 457 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 90. maddesi gereğince sağlık kuruluşuna sevk edilen şahıs, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçunu düzenleyen TCK 179/2 maddesi kapsamında adli işlem yapılmak üzere Bornova Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
