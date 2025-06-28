Bornova'da Otoyol Kenarında Yangın: Trafik Aksadı

Bornova'da Otoyol Kenarında Yangın: Trafik Aksadı
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İzmir'in Bornova ilçesinde otoyol kenarında çıkan otluk alan yangınına müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle görüş mesafesi düşerken, trafik aksadı.

İzmir'in Bornova ilçesinde otoyol kenarında çıkan otluk alan yangınına müdahale sürüyor. Görüş mesafesinin sıfıra indiği alanda araç trafiği aksarken, alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Bornova ilçesi Işıklar Mahallesi'nde, Çeşme-Aydın Otobanı kenarında bulunan otluk alanda çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın, Otogar Kavşağı yakınında öğle saatlerinde başladı. Yol kenarındaki kuru otlar ve ağaçların tutuşmasıyla birlikte alevler kısa sürede büyüdü. Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman sıfıra kadar inerken, polis ekipleri güvenlik önlemi olarak Aydın-Çeşme Otobanı'nda havalimanı yol ayrımını trafiğe kapattı. Bölgede araç kuyrukları oluştu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken bu esnada yoldan geçen bazı beton mikserlerinin sürücüleri de araçlarındaki suyla söndürme çalışmalarına destek verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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