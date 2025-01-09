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Borcunu geri ödemeyen kadın iş arkadaşını satırla öldürdü

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Hindistan'da bir şirkette muhasebeci olarak çalışan 28 yaşındaki Shubhada Shankar Kodare, iş arkadaşı Krishna Satyanarayan Kanoja tarafından satırla saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın borç anlaşmazlığı yüzünden gerçekleştiği belirtildi. Saldırı, şirketin otoparkında halkın gözü önünde yaşandı. Ağır yaralanan Kodare, hastaneye kaldırıldı ancak aşırı kan kaybı nedeniyle kurtarılamadı.

Pune'daki çokuluslu bir iş süreçleri dış kaynak (BPO) şirketinde muhasebeci olarak çalışan 28 yaşındaki bir kadın, şirketin otoparkında iş arkadaşlarından biri tarafından kesici aletle saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Elinden ağır yaralanan kadın, hastanede tedavi görürken aldığı yaralar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Olay, Salı günü Yerawada'daki BPO şirketinin otoparkında saat 18:15 civarında meydana geldi. Kurbanın Katraj'da ikamet eden 28 yaşındaki Shubhada Shankar Kodare olduğu, saldırganın ise Shivajinagar'da yaşayan 30 yaşındaki Krishna Satyanarayan Kanoja olduğu belirlendi.

Ortaya çıkan görüntülerde, saldırganın Shubhada'yı halk içinde satırla öldürdüğü ve olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor.

Videoda, zanlının satırı attıktan sonra halkın onu yakalayıp dövdüğü ve daha sonra polise teslim ettiği anlar yer alıyor.

Polise göre, kurbanın zanlıdan bir miktar borç aldığı öğrenildi.

Polis, para konusundaki anlaşmazlığın tırmanması sonucu zanlının kadına herkesin gözü önünde satırla saldırıp öldürdüğünü bildirdi.

Detayları açıklayan polis, Salı günü ikili arasında işyerinde bazı sert tartışmalar yaşandığını belirtti. Kodare saat 18:30 civarında ofisten çıkıp otoparka ulaştığında, zanlı onu takip edip saldırıya geçti.

Kadın hemen Yerawada'daki özel bir hastaneye kaldırıldı ancak aşırı kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti.

Borcunu geri ödemeyen kadın iş arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Borcunu geri ödemeyen kadın iş arkadaşını satırla öldürdü
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Türkiye’de de aynı görüntüler oluyor

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

büyük ortadoğu ve genişletilmiş kuzey afrika projesi eş başkanlarından birisi

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