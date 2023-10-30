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Borç meselesi nedeniyle çıkan tartışmada silahla yaralanan kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde borç meselesi nedeniyle çıkan tartışmada silahla yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti. İbrahim Şenel ile borç nedeniyle husumetli oldukları belirtilen Z.G. ve R.S. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şenel, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu yaralandı ve hastanede yapılan tedavinin ardından hayatını kaybetti. Şüphelilerin ise polis tarafından yakalandığı belirtildi.