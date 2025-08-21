Bor'da Yaşlılara Dolandırıcılık Bilgilendirmesi

Bor'da Yaşlılara Dolandırıcılık Bilgilendirmesi
Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik ekipleriyle huzurevi sakinlerini ziyaret ederek telefon ve internet dolandırıcılığı hakkında bilgilendirme yaptı. Yaşlı bireylerin korunması için farkındalık artırma çalışmaları sürecek.

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, toplumsal bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi'nde kalan yaşlı vatandaşlar ziyaret edildi. Ekipler, huzurevi sakinlerine telefon ve internet dolandırıcılığı konularında bilgilendirme yaptı ve farkındalığı artırmak amacıyla broşürler dağıttı.

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada özellikle yaşlı bireylerin dolandırıcılık olaylarına karşı korunması için bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi. (ST) - NİĞDE

