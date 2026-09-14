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Bor’da silah operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Bor’da silah operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
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Niğde’nin Bor ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Niğde'nin Bor ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında A.Ö. ve H.D.'nin üzerlerinde ve ikamet adreslerinde arama yapıldı. Aramalarda 1 adet 7.65 milimetre tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 5 adet 7.65 milimetre fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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