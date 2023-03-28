Bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye gelen terörist Ağrı'da kıskıvrak yakalandı

Türkiye-İran sınırında, içerisinde silah ve mühimmat bulunan sınır tellerine takılı çantanın izini süren polis, PKK/KCK'nın İran yapılanmasından bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye gelen teröristin izine ulaştı.

Türkiye- İran sınırında, içerisinde silah ve mühimmat bulunan sınır tellerine takılı çantanın izini süren polis, PKK/KCK'nın İran yapılanmasından bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye gelen teröristin izine ulaştı. Yapılan çalışmada, teröristin HDP Ağrı Doğubayazıt ilçe binasına girdiği, buradan da örgütün gençlik yapılanmasındaki bir kişinin evine götürüldüğü belirlendi. Eve yapılan operasyonda terörist yakalanırken, evde el bombası tabanca ve fişek ele geçirildi.

17 Mart'ta Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Türkiye-İran hudut hattında konuşlu askeri unsurlarca Kanlıbaba Tepe mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine hudut hattında yapılan kontrollerde, tel örgülere takılı vaziyette bulunan sırt çantasında PKK/KCK terör örgütü mensubuna ait olduğu belirlenen 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tablet, 2 kamuflajlı gizlenme filesi, 2 termal koruma kıyafeti, 1 termal silah dürbünü, 1 tek göz dürbünü, 1 Kalaşnikof şarjörü, 1 şarjör, 49 Kalaşnikof mühimmatı ile 9 tabanca fişeği bulundu.

Çanta sahibi örgüt mensubunun yakalanmasına yönelik Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, söz konusu örgüt mensubunun silahlı ya da bombalı eylem yapmak üzere Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geldiği bilgisine ulaşıldı.

Teröristi HDP binasına almışlar

Devam eden çalışmalarda, örgüt mensubunun Doğubayazıt HDP ilçe binasına giriş yaptığı, üzerinde gri pantolon, siyah mont ve siyah şapka bulunduğu, HDP ilçe binasından örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde Doğubayazıt ilçesinde faaliyet gösteren Botan Ergül'le çıkarak yaya olarak öncü artçı şeklinde Ergül'ün evine gittikleri tespit edildi. Ayrıca, teröristin örgütün İran yapılanmasında faaliyet gösteren Suriye uyruklu Memo/Mamo Kasım kod adlı Rodi Ebdilla Ehmet isimli örgüt mensubu olduğu belirlendi.

Örgüt mensubunun Ağrı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinde; İran'dan illegal yollardan ülkemize geçtikten sonra 21 Mart akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçe merkezine geldiği, 22 Mart sabahı HDP ilçe binasına gittiği, Botan Ergül'ün kendisini evinin yanındaki odunlukta barındırdığını söyledi.

Örgüt mensubunun yer göstermesi sonucunda yakalandığı ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 2 el bombası, 1 tabanca, 1 şarjör ve 15 fişek ele geçirildi. - AĞRI