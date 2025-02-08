Bolvadin Jandarma Ekiplerinden Sivil Yolcu Denetimi

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler vatandaşların güvenle seyahat etmelerini sağlamak maksadıyla yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik sivil denetim gerçekleştirdi.

Yapılan sivil denetim esnasında yolcu otobüsü trafik jandarması ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurularak otobüs içerisinde görevli sivil denetim yapan personel tarafından hem şoför hem de yolcular denetim hakkında bilgilendirilerek seyahat esnasında uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.

Otobüse sivil olarak binen jandarma trafik personeli otobüslerde emniyet kemerinin kullanımını kontrol ederken ayrıca sürücünün kural ihlali yapığı yapmadığını kontrol etti.

Çay ilçesi otogarından İstanbul istikametine giden otobüse sivil olarak binen Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi personeli otobüste yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıklarını tek tek kontrol edip ayrıca sürücünün telefon ile konuşma başta olmak üzere kural ihlali yapıp yapmadığını kontrol etti.

Denetimlerin ilerleyen günlerde de süreceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR