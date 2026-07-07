Düğünde çıkan kanlı kavgada tutuklu sayısı 9'a yükseldi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düğünde çıkan ve Seyit Çetinoğlu isimli gencin hayatını kaybettiği bıçaklı ve silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 9'a ulaştı.

Bolvadin'de geçtiğimiz hafta düzenlenen bir düğün merasiminde taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşmüştü. Olayda ağır yaralanan Seyit Çetinoğlu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise yaralanmıştı.

Olayın ardından emniyet güçleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden 8'i, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kanlı kavgada yaralanan ve hastanede tedavi altında olan yaralılardan E.A., tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Gözaltına alınarak Bolvadin Adliyesi'ne sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin Cezaevi'ne gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı