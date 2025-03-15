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Bolvadin'de Trafik Denetimleri Kazaları Azalttı

Bolvadin'de Trafik Denetimleri Kazaları Azalttı
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri, kazalarda ve maddi kayıplarda büyük oranda azalma sağladı. Dron destekli denetimlerle hız kurallarına uyum sağlandığı ve ölümlü kazaların belirgin bir şekilde azaldığı bildirildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma tarafından belli aralıklarla gerçekleştirilen trafik denetimleri sonrası kazalarda büyük oranda azalma yaşanırken, bu durum ölüm ve yaralanmalarla birlikte aynı zamanda maddi kayıpları da azalttı.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri devam ediyor. Denetimler Bolvadin-Emirdağ-Çay ve Çobanlar karayollarında yapılıyor. Dron destekli gerçekleştirilen denetimlerde emniyet kemeri ile sürücülerin araç kullanırken cep telefonu ile görüşme yapıp yapmadıkları kontrol ederken aynı zamanda radar uygulaması da sıklıkla yapılıyor. Radar uygulaması sayesinde sürücülerin büyük oranda hız kurallarına uyduğu ve bunun da hızdan kaynaklanan kazaları önemli oranda azalttığı belirtildi. Denetimler sayesinde ayrıca önceki yıllara göre özellikle ölümlü kazaların ciddi miktarda azaldığı belirtildi.

İlçede gerçekleştirilen denetimlerin ilerleyen günlerde de sürece öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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