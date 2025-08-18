Bolvadin'de Motosiklet Denetimleri Devam Ediyor

Bolvadin'de Motosiklet Denetimleri Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü, yaz aylarında artan motosiklet kullanımı nedeniyle çeşitli denetimler gerçekleştirdi. 87 motosikletin denetlendiği uygulamada, kurallara uymayan 21 motosiklet trafikten men edildi.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaz aylarında artan motosiklet kullanımına yönelik denetimlerine devam ediyor.

İlçenin farklı noktalarında 21: 30 ile 23: 00 saatleri arasında Bolvadin Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde yapılan motosiklet uygulamasında 87 motosiklet denetlenirken 21 motosiklet trafikten men edilerek, Yediemin Otoparkı'na çekildi.

Kurallara uymayan, trafiği tehlikeye sokan ve çevreye rahatsızlık veren çok sayıda motosiklet sürücüsüne de idari para cezası uygulandı. Ekiplerin farklı zaman ve bölgelerde denetimleri aralıksız devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yediği gol olay oldu! Bütün ülke milli kalecimizi konuşuyor

Yediği gol olay oldu! Bütün ülke milli kalecimizi konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay'dan emsal karar! Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek

Yargıtay'dan emsal karar! Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.