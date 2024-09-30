Bolvadin'de Çiftçilere Tarımsal Üretim Planlaması Eğitimi Verildi
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 200'e yakın çiftçi ve besiciye yönelik tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirme çalışması yapıldı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çiftçilere yönelik tarımsal üretim planlaması ve destekler konusunda bilgilendirme çalışması yapıldı.
Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Karayokuş, Güney ve Yörükkaracaören köylerinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Personeller Yeni destekleme modeli ve tarımsal üretim planlaması konularında bilgilendirme toplantıları yapılarak yazılı ve görsel bilgi verdi. Eğitim çalışmasında 200'e yakın çiftçi ve besiciye bilgilendirme yapıldı. - AFYONKARAHİSAR