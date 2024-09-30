Bolvadin'de Çiftçilere Tarımsal Üretim Planlaması Eğitimi Verildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çiftçilere yönelik tarımsal üretim planlaması ve destekler konusunda bilgilendirme çalışması yapıldı.

Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Karayokuş, Güney ve Yörükkaracaören köylerinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Personeller Yeni destekleme modeli ve tarımsal üretim planlaması konularında bilgilendirme toplantıları yapılarak yazılı ve görsel bilgi verdi. Eğitim çalışmasında 200'e yakın çiftçi ve besiciye bilgilendirme yapıldı. - AFYONKARAHİSAR