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Bolu'nun Yedigöller bölgesinde haber alınamayan 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları, oluşturulan koordinasyon merkezinden takip ediliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu İl Jandarma Komutanlığı'ndaki koordinasyon merkezinde çalışmaları takip ediyor. İlgili kurumların yetkilileri ve arama kurtarma ekiplerinin yer aldığı merkezde, bölgedeki faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler yapılıyor ve çalışmaların koordinasyonu sağlanıyor.

Böylece ekiplerin sahadaki çalışmalarına destek sağlanırken, koordinasyon merkezinde arama faaliyetlerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı