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Bolu-Seben yolunda canlı tavuk yüklü kamyon devrildi, 4 kişi yaralandı

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Bolu-Seben yolunda canlı tavuk yüklü kamyon devrildi, 4 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Bolu-Seben yolunda canlı tavuk yüklü kamyon devrildi, 4 kişi yaralandı
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Bolu-Seben kara yolunda canlı tavuk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı, onlarca tavuk telef oldu. Yaralılar hastaneye sevk edilirken kamyonun kaldırılması sırasında bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Bolu-Seben kara yolunda virajı alamayan canlı tavuk yüklü kamyon devrildi. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken, onlarca tavuk telef oldu.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Bolu-Seben kara yolunda Emen köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu istikametinde seyreden Hüsnü A. idaresindeki 14 ADS 066 plakalı canlı tavuk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle virajı dönemedi. Virajda sürücünün yaptığı manevra ile canlı tavuk yüklü kamyon devrildi. Meydana gelen kazada sürücü H.A., araçta yolcu konumunda bulunan U.G., T.G., ve H.A., yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan yaralılar bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar şehir merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Onlarca tavuk telef oldu

Kazanın ardından saat 09.00 sıralarında kamyonun yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kaza nedeniyle kamyonun ağır hasar aldığı ve kasasında bulunan canlı tavuklardan bir kısmının telef olduğu görüldü. Öte yandan kamyonun bulunduğu yerden kaldırılması çalışmaları esnasında bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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