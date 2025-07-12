Bolu Otel Yangınında Savunmalar ve Duygusal Tanıklıklar

Bolu'da otel yangınına ilişkin davanın 6'ncı gününde mahkemede müşteki sıfatıyla beyan veren ve yangında hayatını kaybeden Doruk (13) ile Nehir'in (15) annesi olan Duygu Can, "Hayatım, umudum ve inancım kayboldu. 04.35 te bana bir ses kaydı bırakmış umudu tükendiğine dair, 'Anne seni çok seviyorum' diyor. Bunlardan bir kişi elindeki kurtarın, tahliye edin, boşaltın demiyor" dedi.

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasının ilk duruşması devam ediyor. 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 5'inci gününde sanık savunmaları tamamlandı. Duruşmanın 6. gününde sanık savunmalarının ardından müşteki beyanlarına devam edildi. Yangında oğlu Yılmaz Sarıtaş (51) ile torunları Doruk (13) ve Nehir'i (15) kaybeden Gülizar Sarıtaş ile Ali Sarıtaş, müşteki olarak beyanda bulundu. Doruk ve Nehir'in annesi Duygu Can ise, verdiği beyanla salonda bulunanları duygulandırdı.

"Çocuklarımın adını duyunca beynim karıncalanıyor"

Suçluların en ağır cezayı almasını istediğini söyleyen Gülizar Sarıtaş, "Yakınlarımın hayallerini yıktılar, çocuklarımın adını duyunca beynim karıncalanıyor. Vicdansızlar, katiller. Hepsinden şikayetçiyim, en ağır ceza hangisiyse çarptırılmasını istiyorum. Sabah kalkıyorum resimlerle konuşuyorum" dedi.

"Sizin pisliğinizi ancak adalet temizler"

Suçluların kendilerini kurtarmak istediklerini kaydeden Ali Sarıtaş ise, "Bunların hesabını kim verecek. Burada sırıtıyorsunuz, görmedim, duymadım, bilmiyorum diyorsunuz. Bu kadar vurdumduymazlık olmaz, siz kendinizi kurtarmak istiyorsunuz. Sisin evlatlarınız yok mu? Akıl var mantık var, ancak para gelsin başka bir şey gelmesin. Sizin pisliğinizi ancak adalet temizler. Şikayetçiyim" diye konuştu.

"Hayatım, umudum ve inancım kayboldu"

Çocuklarının mezarının yanında kendisi için mezar yeri aldığını söyleyen müşteki Duygu Can, "Ben bir anneyim, aynı zamanda öğretmenim. Edep kelimesi ahlaktan gelir. Buradaki sanıkların hepsi en az lise mezunu, edepten sınıfta kalmışlar. Hayatım, umudum ve inancım kayboldu. 04.35'te bana bir ses kaydı bırakmış umudu tükendiğine dair, 'Anne seni çok seviyorum' diyor. Bunlardan bir kişi elindeki kurtarın, tahliye edin, boşaltın demiyor. Tercih etmediler ama benim oğlum büyüdü ve vedalaştı. Bugün ne söylesek eksik, ne ceza verirsek vereyim yarım ama yine de susmuyorum, başka çocuklar ölmesin, başka aileler üzülmesin. Ben çocuklarımın mezarına çiçek bırakırken yanlarında kendime de mezar aldım beni çeksin diye. Bu bir ihmaller zinciri. Bu salon onların masumiyetini çekmek zorunda. Nehir, hukuk okumak istiyordu, savcı olacaktı. Ben herkesten şikayetçiyim. O gece yaşananlar görev kusuru değil, insanlık kusuru" şeklinde konuştu. - BOLU