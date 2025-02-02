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Bolu-Mudurnu Karayolunda Kaza: 1 Yaralı

Bolu-Mudurnu Karayolunda Kaza: 1 Yaralı
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Bolu-Mudurnu karayolunda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bolu- Mudurnu karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu- Mudurnu karayolunun Mudurnu ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu istikametine seyreden 14 GC 422 plakalı Toyota marka otomobil ile Bolu istikametine giden 54 YD 133 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de farklı yönlere savrulurken, 1 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada Fiat Tofaş marka otomobil adeta hurdaya döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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