Bolu Mengen'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin 6 saatlik yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 20 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede, soğutma çalışmaları havadan ve karadan müdahaleyle sürüyor.

Yangın, dün 15.00 sıralarında Mengen ilçesi Kıyaslar köyü mevkiinde D750 Karayolu kenarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 7 helikopter, 57 araç ve yaklaşık 200 personel havadan ve karadan müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın 6'ncı saatin sonunda Orman Genel Müdürlüğü (OGM), resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mengen'de çıkan yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Kontrol altına alınan ve yaklaşık 20 hektarlık alanı kapsayan yangın bölgesinde, gece boyunca soğutma çalışmalarını sürdüren ekiplere, havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterler de destek veriyor. Soğutma çalışmaları havadan ve karadan müdahaleyle devam ediyor. - BOLU