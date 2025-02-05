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Bolu Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
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Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin ölümüne neden olan otel yangınıyla ilgili soruşturma kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını soruşturması kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı.

BOLU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ VE YARDIMCISI GÖZALTINA ALINDI

78 kişinin hayatını kaybettiği 50 kişinin de yaralandığı Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturma kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı.

Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 30'a yükseldi.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de, 21 Ocak'ta sabaha karşı çıkan yangında çoğu çocuk 78 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi de yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye personeli İrfan Acar, otel sahibi Halit Ergül, otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz'ün de olduğu 19 kişi tutuklandı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıExit RS:

akp yine suçsuz :)

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Turizm Bakanı?

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Haber YorumlarıAslan Yıldız:

İlk gün demiştim ölenler zengin güçlü aileler hükümet ile kısasürede doğrudan temas kurabilecek ve hükümete kamu oyun baskısı yaptırtıcak güçteler çok kötü yakalandılar çok kötü

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Haber YorumlarıSenol Tas:

Türkıye nın neresinde olursanız olun turistlik alanlanardan turizmi bakani yani bakanlık sorumludur bunu Türk milleti zaten biliyor yahu nerdeyse suçu sokakta yürüyen vatandaşa atacaksınız

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