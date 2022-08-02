Bolu'da, tekstil işçisi 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da, tekstil işçisi 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

Bolu'da, tekstil fabrikasında çalışan 28 kişi öğle yemeğinin ardından mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. Zehirlenme şüphesi nedeniyle fabrikanın içme suyu ve yemeklerinden numuneler alınırken tedavisi tamamlanan 26 kişi taburcu edildi.

 - Güncelleme:

Karacaağaç mahallesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerden 28'i, akşam saatlerinde mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Hastaneye giden işçilerin öğle yemeğinde tavuk yediklerini ve fabrikadaki çeşme suyundan içtiklerini söylemesi üzerine zehirlenme şüphesiyle olay İl Tarım Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü yetkililerine bildirildi.

Ekipler, işçilerin çalıştığı fabrikaya giderek yemekten ve içme suyundan numune alarak laboratuvara götürdü. Ayrıca, bazı işçilerin eğlenmek için gittikleri otelde de yemek yediklerini belirtmesi üzerine İl Tarım Müdürlüğü ekipleri otelin yemeklerinden de numune alarak laboratuvara gönderdi.

Hastaneye başvuran işçilerden 26'sının tedavilerinin ardından taburcu edildikleri, 2'sini ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - 3. Sayfa

Bolu 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title