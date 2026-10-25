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Bolu Gerede'de elinde bıçakla bağıran şahıs polis tarafından ikna edildi

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Bolu Gerede'de elinde bıçakla bağıran şahıs polis tarafından ikna edildi
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Bolu'nun Gerede ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda elinde bıçakla bağıran şahıs, kendisine zarar vereceğini söyleyince vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şahsı ikna ederek kontrol altına aldı, inceleme başlatıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde elinde bıçakla bağıran ve kendisine zarar vereceğini söyleyen şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, şüpheliyi ikna ederek kontrol altına aldı.

Olay, Gerede ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde bıçak bulunan bir şahıs bağırmaya başladı. Şüphelinin kendisine bıçakla zarar vereceğini söylemesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahısla iletişim kurup kendisini ikna ederek kontrol altına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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