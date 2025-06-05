Bolu Geçişinde Trafik Yoğunluğu Havadan Görüntülendi

Bolu Geçişinde Trafik Yoğunluğu Havadan Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Bolu'nun TEM Otoyolu'nda araç yoğunluğu artarken, trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Dronla çekilen görüntülerde kilometrelerce araç kuyruğu görülüyor.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde oluşan trafik yoğunluğu havadan dronla görüntülendi.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için vatandaşlar, arife günü sabahın erken saatlerinde yola çıkmaya başladı. Bolu'nun TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikameti geçişinde araç yoğunluğu yaşanıyor. Bolu Dağı Tüneli, Gerede-Karadeniz bağlantı yolu ve Köroğlu Rampaları mevkiinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Araç arızalanmaları ve maddi hasarlı kazalar sebebiyle Bolu geçişinde araçlar güçlükle ilerliyor. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu Bolu geçişi havadan dronla görüntülendi. Trafik yoğunluğunun gün boyunca sürmesi bekleniyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! İş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye edildi

İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! Ünlü iş insanı da tahliye edildi
Bilecik Valisi Şefik Aygöl hem ağladı hem ağlattı

Görev yaptığı kentten ayrılan Vali hem ağladı hem ağlattı
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
Hakan Altun'dan imaj değişikliği

Yıllar sonra radikal değişiklik! Onu daha önce böyle görmediniz
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.