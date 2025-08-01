Bolu'daki Sulama Göletinin Kuruması Balıkları Tehdit Ediyor

Bolu'daki Sulama Göletinin Kuruması Balıkları Tehdit Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Çepni köyündeki tarımsal sulama göleti, sıcak havalar nedeniyle kuruma noktasına geldi. Gölette yüzlerce balık telef oldu, bazıları hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Bolu'nun Merkez ilçesine bağlı Çepni köyünde bulunan tarımsal sulama göleti, sıcak havalar ve sulama faaliyetleri nedeniyle kuruma noktasına geldi. Gölette yüzlerce balık telef olurken, yaklaşık 200 metrekarelik alanda hayatta kalmaya çalışan balıkların yaşam mücadelesi görüntülere yansıdı.

Çepni köyü ve bölgesinin en önemli sulama kaynaklarından biri olan gölette, su seviyesinin hızla düşmesiyle balık ölümleri artış gösterdi. Sıcak havanın etkisiyle tamamen kurumaya yüz tutan gölette, bazı balıkların çamur içinde oksijen bulmak için çırpındığı görüldü. Ölü balıklar kıyı şeridinde ve su yüzeyinde yoğun şekilde görüntülere yansırken, gölet havadan görüntülendi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Toplu sünnet töreninde facia: 39 çocuk öldü, 11 çocuğun penisi ampute edildi

Toplu sünnet töreninde facia: 39 çocuk öldü, 11 çocuğun penisi ampute edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dua Lipa, Kosova Cumhuriyeti vatandaşı oldu

Ünlü şarkıcıya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle vatandaşlık verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.