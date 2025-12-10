Haberler

Kadınlardan mahalleye yapılacak baz istasyonuna ve erkeklere tepki

Kadınlardan mahalleye yapılacak baz istasyonuna ve erkeklere tepki
Güncelleme:
Bolu'nun Tepecik Mahallesi'nde yapımına başlanan baz istasyonu, mahalle sakinleri arasında gerginliğe yol açtı. Çevik kuvvetin güvenlik önlemi aldığı bölgede, kadınlar erkeklerin daha aktif bir şekilde mücadele etmesi gerektiğini vurgulayarak tepki gösterdi.

Bolu'da bir mahallede yapımına başlanan baz istasyonu tepkilere neden oldu. Çevik kuvvet polisinin önlem aldığı mahallede kadınlar "Her şeyi devletten beklemeyeceksin, millet yapacak. Erkek olacak şöyle çatır çatır konuşacak, mücadele edecek" diyerek, erkeklere tepki gösterdi.

Bolu'nun Tepecik Mahallesi'nde önceki gün baz istasyonu yapımına başlandı. Tepecik Mahalle Muhtarlığı binasının yanı başında ilk kazma vurulan baz istasyonu için bugün de çalışmalar devam etti. Mahallesinde baz istasyonu istemeyen vatandaşlar çalışmalara müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çevik kuvvet polisinin güvenlik önlemi aldığı bölgede mahallenin kadınları, erkeklere tepki gösterdi.

Tepecik Mahallesi'nde yaşayan erkeklerin gerekli mücadeleyi yapmadığını belirten kadınlar, "Her şeyi devletten beklemeyeceksin, millet yapacak. Erkek olacak şöyle çatır çatır konuşacak mücadele edecek" dedi. - BOLU

Haberler.com
