Boş arazide şüpheli şekilde duran battaniye ekipleri harekete geçirdi
Bolu'da boş bir arazide şüpheli şekilde duran battaniyeyi görenler ceset olabileceği şüphesiyle ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrollerde battaniyenin içerisinde çöp olduğunu tespit etti.
Bolu'da Tabaklar Mahallesi Haznedarlar Sokak'ta bulunan boş arazide, içi dolu şekilde duran battaniyeden şüphelenen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.
CESET ZANNETTİLER ÇÖP ÇIKTI
Battaniyenin içerisinde ceset olabileceği şüphesiyle yapılan ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler şüpheli battaniyeyi kontrol etti. Yapılan incelemelerde battaniyenin içerisinde çöp olduğu, herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı tespit edildi. Ekipler gerekli kontrollerin ardından bölgeden ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa