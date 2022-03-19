Son dakika! Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın birbirine girdiği kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti yönünde içinde yolcu otobüsleri, tır ve otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 18 aracın birbirine girdiği kaza nedeniyle İstanbul yönüne trafik durdu.

EN AZ 30 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı. Olay yerinde ekiplerin çalışması ise devam ediyor. Trafik akışı ise Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan korkunç kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda ilk olarak bir otomobilinin hakimiyetini kaybederek orta şeride savrulduğu anlar yer alıyor. Sonrasında ise art arda gelen kamyon, tır ve otobüsler birbirine giriyor.

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