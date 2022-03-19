Son dakika! Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın birbirine girdiği kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı - Haberler

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Son dakika! Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın birbirine girdiği kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Haberler.com - 3. Sayfa
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Son dakika! Bolu Dağı Tüneli içerisinde meydana gelen ve 18 aracın birbirine girdiği trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda ilk etapta bir otomobilin hakimiyetini kaybettiği ve devamında art arda kamyonların birbirine çarptığı görülüyor.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti yönünde içinde yolcu otobüsleri, tır ve otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 18 aracın birbirine girdiği kaza nedeniyle İstanbul yönüne trafik durdu.

Son dakika! Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın birbirine girdiği kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

EN AZ 30 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı. Olay yerinde ekiplerin çalışması ise devam ediyor. Trafik akışı ise Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Son dakika! Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın birbirine girdiği kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan korkunç kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda ilk olarak bir otomobilinin hakimiyetini kaybederek orta şeride savrulduğu anlar yer alıyor. Sonrasında ise art arda gelen kamyon, tır ve otobüsler birbirine giriyor.

Son dakika! Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın birbirine girdiği kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! İstanbul yönüne ulaşım durduSon Dakika: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! İstanbul yönüne ulaşım durdu
Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kazada olay yerinden gelen görüntüler korkunçBolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kazada olay yerinden gelen görüntüler korkunç

Haberler.com - 3. Sayfa

Bolu Dağı, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

oturan:

tüneller çok tehllikeli mutlaka yavaşlatıcı tedbir lazım

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