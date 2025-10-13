Haberler

Bolu Dağı Otoyolu'nda Tünel Girişi Trafiğe Kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde tünel girişindeki kaplama çalışmaları nedeniyle 31 Ekim'e kadar hafta içi her gün 10.00-15.00 saatleri arasında İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Sürücüler D100'e yönlendirilecek.

Karayolları ekipleri, Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında, tünel girişinde kaplama çalışması yapacak. Çalışma süresince İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapalı olacak. Sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na yönlendirilecek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabilecek.

Yetkililer, sürücülere yönlendirme levhalarına dikkat etmeleri ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
