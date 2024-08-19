Bolu Dağı'nda freni boşalan tır 6 araca çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

DÜZCE - Bolu Dağı'nda freni boşalan tır, 6 araca çarpıktan sonra alev aldı. Feci kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından kara yolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Kaza, D-100 kara yolu Bolu Dağı Düzce geçişi Darıyeri Hasanbey mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan tır, frenlerinin boşalması sonucu önündeki 5 otomobile ve tıra arkadan çarptı. Kazada tır alev aldı, sürücü ise araç içinden çıkamayarak hayatını kaybetti. Feci kazada tırın biçtiği araçlarda bulunan 7 kişi de yaralandı. 12 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle kara yolunun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.