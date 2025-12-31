Bolu Dağı geçişi ağır tonajlı araç geçişine geliş-gidiş açıldı

Bolu'da etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların trafiğine kapatılan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi çift şerit olarak ulaşıma açıldı.

Bolu'da gün boyu aralıklarla devam eden ve öğle saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Özellikle Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle tedbirler artırıldı. Kar yağışının şiddetini artırması üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, D-100 kara yolunun Ankara ve İstanbul istikametini tır ve kamyon geçişlerine kapattı. Elmalık Kavşağı mevkiinde kontrol noktası oluşturan ekipler, ağır tonajlı araçların D-100 kara yolunu kullanmasına izin vermiyor. Sürücüler, ekipler tarafından TEM Otoyolu'na yönlendirildi. Kar yağışının etkisini yitirmesiyle yol tekrar ağır tonajlı araçların trafiğine açıldı. - BOLU