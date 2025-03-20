Bolu'da Zincirleme Trafik Kazası, Trafik Aksadı

Bolu'da D-100 karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası maddi hasarla atlatılırken, trafikte aksamalar yaşandı.

Kaza, D-100 karayolunun Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden A.S. idaresindeki 14 ABC 058 plakalı otomobil, S.T. yönetimindeki 14 ACD 745 plakalı otomobil ve Ş.T.'nin kullandığı 46 HV 023 plakalı otomobil, zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgede trafik aksadı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralı olmaması sebebiyle merkeze dönüş yaptı. Polis ekipleri tarafından bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı. Araçların kısa sürede yoldan kaldırılmasıyla bölgede ulaşım normale döndü. - BOLU