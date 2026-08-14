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Soda yüklü tır devrildi, yol 4.5 saat kapalı kaldı

Soda yüklü tır devrildi, yol 4.5 saat kapalı kaldı
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Bolu’nun Mudurnu ilçesinde gece saatlerinde devrilerek Mudurnu-Nallıhan kara yolunu çift yönlü ulaşıma kapatan soda yüklü tırın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden kaldırılma anı kameralar tarafından görüntülendi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde gece saatlerinde devrilerek Mudurnu-Nallıhan kara yolunu çift yönlü ulaşıma kapatan soda yüklü tırın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden kaldırılma anı kameralar tarafından görüntülendi.

Mudurnu-Nallıhan kara yolunun Dolayüz köyü yol ayrımı mevkisinde saat 22.30 sıralarında meydana gelen kazada, Ankara'dan Kocaeli'ye soda taşıyan N.K. idaresindeki 34 TM 8395 plakalı tır devrilmiş ve yol tamamen trafiğe kapanmıştı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu güzergahta, tırı kurtarmak ve yolu yeniden ulaşıma açmak için ekipler tarafından geniş çaplı bir çalışma yürütüldü.

Yoğun çalışmalarla yol açıldı

Bölgeye sevk edilen ağır tonajlı vinçler yardımıyla gerçekleştirilen kurtarma operasyonu gece saat 03.00 sıralarında sonuç verdi. Yaklaşık 4,5 saat süren yoğun mesainin ardından, devrilen tırın halatlarla bağlanarak bulunduğu yerden kaldırılma anı saniye saniye görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, vinçlerin tırı yavaşça dik konuma getirmesi, ekiplerin koordineli çalışması ve ardından yola saçılan soda çuvallarının iş makineleriyle temizlenme anları yer aldı. Tırın güvenli bir şekilde kenara çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından, saatlerce bekleyen araçların geçişine izin verilerek trafik akışı yeniden normal seyrine döndürüldü. Öte yandan, kazada yaralanan tır sürücüsü N.K.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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