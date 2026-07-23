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Alkollü Adam Dengesini Kaybedip Düştü, Hastaneye Kaldırıldı

Alkollü Adam Dengesini Kaybedip Düştü, Hastaneye Kaldırıldı
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Bolu’da alkollü olduğu öğrenilen adam sokakta yürürken dengesini kaybedip düşerek başını yere çarptı.

Bolu'da alkollü olduğu öğrenilen adam sokakta yürürken dengesini kaybedip düşerek başını yere çarptı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu öğrenilen İ.Ç. isimli şahıs, sokakta yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düştü. Düşmenin etkisiyle başını beton zemine çarpan İ.Ç., ayağa kalkamadı. Yaralı adamın düştüğünü ve ayağa kalkamadığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu İ.Ç., ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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