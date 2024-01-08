Bolu'da Yem Fabrikasında İşçiye Tonlarca Mısır Düştü, Hayatını Kaybetti

Bolu'da Erpiliç firmasına ait yem fabrikasının deposunda bir işçinin üzerine tonlarca tane mısır devrildi. Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından tonlarca mısırın altından ağır yaralı olarak çıkartılan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yukarı Soku Mahallesi'nde bulunan Erpiliç firmasına ait yem fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Melih Akkaya fabrikanın içinde yem yapılmak üzere bekleyen yaklaşık 100 ton mısırın bulunduğu depoya çalışmak için girdi. Bir süre depoda çalışan Akkaya'nın üzerine mısır yığınları düştü. Tonlarca mısırın altında kalan Akkaya'yı fark eden mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, Akkaya'ya ulaşmak için iş makineleriyle depodaki mısırın bir kısmını boşalttı. Ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışmasının ardından ağır yaralı halde Akkaya'ya ulaşıldı. Olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan Melih Akkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU