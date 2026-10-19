Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bolu'da yayla evindeki yangın rüzgarın etkisiyle ahır, odunluk ve garaja sıçradı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Vakıfgeçitveren köyüne bağlı Güzleme Yaylası'nda yayla evinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ahır, odunluk ve garaja sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev, ahır, odunluk ve garaj kullanılamaz hale gelirken inceleme başlatıldı.

Bolu'nun Vakıfgeçitveren köyüne bağlı Güzleme Yaylası'nda çıkan yangında bir ev, ahır, odunluk ve garaj kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Güzleme Yaylası'nda Ahmet Ö.'ye ait yayla evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, evin bitişiğinde bulunan ahır, odunluk ve garaja sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yayla evi, ahır, odunluk ve garaj kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
'Taçsız Kral' Ayhan Işık'ın adı mahkemelik oldu! Oyunculuk okulunun markasına tedbir

Ayhan Işık'ın adı mahkemelik oldu! Bilirkişi "kötü niyet" dedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SPK Başkanı Sütçü arkasında sorular bırakıp gitti: Neden bu kadar geç kalındı?

SPK Başkanı arkasında bu soruları bırakıp gitti
Arda Turan'ın patronu paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar

Paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar
200 yıl boyunca bedava cips! Dünyaca ünlü marka şartını açıkladı

Ünlü marka 200 yıl boyunca bedava cips verecek! Tek bir şartı var
Savaş alanına dönen Fransa'da 'sokağa çıkma yasağı' talimatı

Fransa'da göstericileri daha da öfkelendirecek talimat

Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı

Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı
Slavia Prag teknik direktörü Jindrich Trpisovsky'den Fenerbahçeli yıldıza övgü: Onu çok seviyorum

Fenerbahçeli yıldızın hayranı çıktı: Onu çok seviyorum
Güzelliğine aldanıp diktiler felakete yol açtı

Güzelliğine aldanıp diktiler felakete yol açtı