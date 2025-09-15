Haberler

Bolu'da Yaya Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Bolu'da D-100 kara yolunda bir otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.

Bolu'da D-100 kara yolunda bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Kaza, D-100 kara yolunda Gölyüzü Mahallesi Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden G.T. idaresindeki 67 AAB 284 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen N.İ. isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan N.İ., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralı N.İ.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
