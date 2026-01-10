Bolu'da yaya geçidi ve kaldırım işgaline ceza

Bolu'da yaya geçidi ve kaldırımları işgal eden sürücülere müdahale eden ekipler, kurallara uymayan her bir sürücüye bin 246 lira ceza uygulayarak araçları bulunduğu yerlerden kaldırdı.

Bolu'da kent içi trafik düzeninin korunması, yaya güvenliğinin sağlanması ve şehir yaşamında karşılaşılan olumsuzlukların azaltılması amacıyla denetimler sıklaştırıldı. Yayaların güvenli şekilde hareket etmesini engelleyen yaya geçidi ve kaldırım işgallerine karşı ekipler, özellikle şehir merkezinde yoğunlaşan hatalı parklara odaklandı. Bu kapsamda Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaya geçidi ve kaldırımlara park edilen araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdi. Yaya ve araç trafiğini olumsuz etkileyen ihlallere müdahale eden ekipler, kurallara uymayan sürücülere araç başına bin 246 lira idari para cezası kesti. Denetimler kapsamında yaya geçidi ve kaldırımlar üzerinde park edildiği tespit edilen araçlar, bulundukları yerlerden kaldırıldı. - BOLU