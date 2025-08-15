Bolu'da Yangın: 2 Katlı Ahşap Ev Küle Döndü

Bolu'da Yangın: 2 Katlı Ahşap Ev Küle Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde çıkan yangında, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler bir iki katlı ahşap evi tamamen yaktı. Yangın sonrası olay yerinde inceleme başlatıldı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde otluk alanda çıkan yangında 2 katlı ahşap ev yandı.

Yangın, Yeniçağa ilçesine bağlı Örenköy köyü Mithatlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kimsenin yaşamadığı Muhittin Sağlam'a ait iki katlı eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangında tamamen yanan evden geriye kül yığınları kaldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da Davinson Sanchez ile mutlu son

Ve mutlu son! Galatasaray'da yıldız oyuncuyla imzalar atıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.