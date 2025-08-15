Bolu'da Yangın: 2 Katlı Ahşap Ev Küle Döndü

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde otluk alanda çıkan yangında 2 katlı ahşap ev yandı.

Yangın, Yeniçağa ilçesine bağlı Örenköy köyü Mithatlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kimsenin yaşamadığı Muhittin Sağlam'a ait iki katlı eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangında tamamen yanan evden geriye kül yığınları kaldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU