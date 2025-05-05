Bolu'da Uyuşturucu Operasyonları: 12 Gözaltı

Bolu'da Uyuşturucu Operasyonları: 12 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da düzenlenen 7 farklı uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ile bir silah ele geçirildi.

Bolu'da son bir haftada düzenlenen 7 farklı uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sınırları içerisinde 28 Nisan-04 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucuya yönelik 7 farklı operasyon yapıldı. Teknik takip sonucunda ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlar sonucunda 4.24 gram esrar, 8.23 gram metamfetamin, 0.33 gram kokain maddesi, 3.12 gram bonzai maddesi, 9 adet ectasy maddesi, 1 adet tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.