Bolu'da Traktör Devrildi, Çift Hayatını Kaybetti

Bolu'da Traktör Devrildi, Çift Hayatını Kaybetti
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Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde, tarlada çalışırken devrilen traktörün altında kalan Hüsnü ve Kadriye Yılmaz çifti hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde tarlada çalışırken devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.40 sıralarında Süleler Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüsnü Yılmaz idaresindeki traktör, tarlada çalıştığı esnada kontrolden çıkarak devrildi. Ters dönen traktörün altında kalan Hüsnü Yılmaz ve yanında bulunan eşi Kadriye Yılmaz ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yılmaz çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cenazeleri, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Bolu'daki hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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