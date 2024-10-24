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Bolu'da Trafik Kazası: İki Hayat Kaybı, Sürücü Gözyaşlarına Boğuldu

Bolu'da Trafik Kazası: İki Hayat Kaybı, Sürücü Gözyaşlarına Boğuldu
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TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen kazada, tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Annesini kaybeden sürücü Berat Kaan Y., 'Ben şimdi nasıl yaşayacağım' diyerek acısını dile getirdi.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde tıra arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi, kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada annesini kaybeden sürücü, "Ben nasıl yaşayacağım şimdi" dedi.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Berat Kaan Y. (22) yönetimindeki 06 BVE 356 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Mahmut Ç. idaresindeki 38 TC 915 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle adeta kağıt gibi ezilen otomobilde yolcu konumunda bulunan İpek Kurt ve Pınar Albayrak olay yerinde hayatını kaybetti. İpek Kurt'un oğlu olan sürücü Berat Kaan Y. kazayı yara almadan atlattı.

"Ben şimdi nasıl yaşayacağım"

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan İpek Kurt ve Pınar Albayrak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yan koltuğunda hayatını kaybeden annesini gören sürücü, "Bir şey söyleyin, ben şimdi nasıl yaşayacağım" dedi.

Bölgede kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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