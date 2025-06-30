Bolu'da Trafik Denetimlerinde Kural İhlalleri Artış Gösterdi

Bolu'da bir hafta boyunca yapılan trafik denetimlerinde, bin 903 araç ve sürücüye 6 milyon 578 bin 747 lira idari para cezası kesildi, 148 araç ise trafikten men edildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23-29 Haziran tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 30 bin 977 araç ve sürücü kontrol edildi. Bin 570 ayrı uygulama noktasında yapılan denetimlerde birçok kural ihlali tespit edildi. Hız sınırını aşan 785 araç ve sürücüye işlem yapılırken, 211 aracın periyodik muayenesinin yapılmadığı belirlendi. Ayrıca 154 sürücünün emniyet kemeri veya kask kullanmadığı, 76 kişinin ise ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi. Zorunlu mali sigortası bulunmayan 12 araç da denetimlerde ortaya çıkarıldı. Kurallara uymayan toplam bin 903 araç ve sürücüye 6 milyon 578 bin 747 lira idari para cezası kesildi. Denetimler çerçevesinde 148 araç ise trafikten men edildi. - BOLU